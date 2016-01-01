إزالة الوحمات الأغرب.. ما الذى يمكن أن يفعله الليزر للبشرة.. فيديو

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ما الذى يمكن أن يفعله الليزر للبشرة

صرحت الدكتورة منال فؤاد أخصائي أمراض الجلدية والليزر والتجميل، حول أهم الأجهزة التى تؤثر بشكل جيد على نضارة البشرة، وتوحيد لونها، متابعة بأن نضارة البشرة ينتج عن تشبعها بشكل كافى من الكولاجين.

وأستكملت حوارها، بأن جهاز "الديرما بن"، الذى يتكون من سنون رفيعة نقوم بتوجها على البشرة، وتعمل على تحفيز الكولاجين بشكل هائل، وتقوم ببناء كولاجين جديد، وتعمل على التقشير البسيط للبشرة مما ينتج عنها إزالة التصبغات.

كما يمكن أن نستخدم معها أى من مواد التفتيح الفعالة، والتى تساعد على توحيد لون البشرة.

وأضافت أن أستخدام الليزر فى نضارة البشرة، وإزالة التاتو، وإزالة التصبغات الجلدية، كما يمكن أيضًا إزالة الوحمات التى تتواجد فى الجسم أو الوجه به.

المصدر: elbalad

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