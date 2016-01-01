بطريقة الكبابجي.. الشيش طاووق بالأسياخ

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بطريقة الكبابجي.. الشيش طاووق بالأسياخ

صورة الخبر: الشيش طاووق بالأسياخ
الشيش طاووق بالأسياخ

تحاول كل ربة المنزل تقديم اكلات مختلفة وبطرق جديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش طاووق بالاسياخ

المقادير

نص كيلو دجاج مخلي مقطع مكعبات ويفضل الأوراك
كوب زبادي
ملعقتين مسطردة
بصلة مفرومة

٦ فصوص ثوم مهروسين
ملعقتين زعتر
ملعقة صلصة طماطم

ملح وفلفل
رشه كركم
ملعقتين زيت زيتون
ملعقه سماق
عصير ليمون او ملعقة خل

طريقة التحضير

تبلي قطع ومكعبات الدجاج بالتتبيلة بعد ما نخلطها كلها مع بعضها واتركيه في التتبيلة ليلة كاملة أو على الأقل 6 ساعات
انقعي الأسياخ الخشبية في مياه لمدة ساعة لمنعها من الاحتراق ثم تغرز فيها قطع الدجاج
ضعي بالتبادل مع الدجاج فلفل أخضر وطماطم وبصل مقطعين مكعبات
يمكنكِ تشويهم علي الجريل ويمكنكِ وضعهم على البوتجاز من فوق وقومي بتغطيتهم قليلًا حتي يتصفي الدهون.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بطريقة الكبابجي.. الشيش طاووق بالأسياخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56405

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434270%2F%25D8%25A8%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25AC%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25B4%2D%25D8%25B7%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2588%25D9%2582%2D%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AE&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager