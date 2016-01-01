بطريقة الكبابجي.. الشيش طاووق بالأسياخ



الشيش طاووق بالأسياخ الشيش طاووق بالأسياخ

تحاول كل ربة المنزل تقديم اكلات مختلفة وبطرق جديدة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الشيش طاووق بالاسياخ



المقادير



نص كيلو دجاج مخلي مقطع مكعبات ويفضل الأوراك

كوب زبادي

ملعقتين مسطردة

بصلة مفرومة

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٦ فصوص ثوم مهروسينملعقتين زعترملعقة صلصة طماطمملح وفلفلرشه كركمملعقتين زيت زيتونملعقه سماقعصير ليمون او ملعقة خلطريقة التحضيرتبلي قطع ومكعبات الدجاج بالتتبيلة بعد ما نخلطها كلها مع بعضها واتركيه في التتبيلة ليلة كاملة أو على الأقل 6 ساعاتانقعي الأسياخ الخشبية في مياه لمدة ساعة لمنعها من الاحتراق ثم تغرز فيها قطع الدجاجضعي بالتبادل مع الدجاج فلفل أخضر وطماطم وبصل مقطعين مكعباتيمكنكِ تشويهم علي الجريل ويمكنكِ وضعهم على البوتجاز من فوق وقومي بتغطيتهم قليلًا حتي يتصفي الدهون.