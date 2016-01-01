6 أطعمة لـ علاج نقص فيتامين د



فيتامين د فيتامين د



يعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التى يجب أن تتوافر فى الجسم بنسب كافية ويحصل عليه الانسان من مصادر متعددة أبرزها أشعة الشمس، لكن أشعة الشمس وحدها غير كافية في بعض الحالات، فيجب تناول نسبة جيدة من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د.



نعرض أهم الاطعمة التى تحتوى على نسبة جيدة من فيتامين د ، وذلك وفقا لما أورده موقع "medicalnewstoday".

- صفار البيض

- الجبنة

- الكبدة البقري

-الفطر" المشروم "

-الحليب المدعم

-الحبوب الكاملة والعصائر

- الأسماك الدهنية ، مثل سمك السالمون والماكريل والتونة

