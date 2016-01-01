أعراض الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية وطرق علاجها



الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الإصابة بأمراض الأوعية الدموية



قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن اضطرابات الدورة الدموية في القدم تسبب ضيقا بالشرايين في الأطراف، حيث تصبح الأوعية الدموية ضيقة ويتقلص تدفق الدم بها، وهو ما يسبب الإصابة بتصلب الشرايين، الناتج عن تراكم لويحات دهنية في الشريان تحد من تدفق الدم والأكسجين إلى الأعضاء والأطراف.



وأكد الدكتور وليد الدالي، أن هناك العديد من العلامات التي تُنذر بالإصابة بأمراض الأوعية الدموية الطرفية، منها الشعور بالتقلصات والشد العضلي أثناء المشي لمسافة معينة، ويختفي عند التوقف عن المشي لمدة معينة، أو وقوع الشعر من الساق وتلون القدم بالأحمر أو الأزرق أو الأسود، أو ألم بالأصابع، أو الغرغرينا وموت الأنسجة الطرفية، وقرح بالأطراف.



وأضاف أن علاج انسداد الأوعية الدموية في القدم يستهدف وقف المرض من التقدم و إدارة الألم والأعراض حتى لا تكون نشطة التقليل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة، ويتم ذلك عن طرق تناول بعض الأدوية الموصوفة بدقة من قبل الطبيب المختص، أو العلاج بالتدخل الجراحي عن طريق إجراء جراحة قسطرة الأوعية الدموية، أو جراحة الفتح بالأوعية الدموية، أو استئصال بطانة الشريان المريضة بإزالة تراكم اللويحات الدهنية داخل الشريان لتوسيع مجرى الدم.

