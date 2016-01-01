هنتغدى إيه النهاردة .. لازانيا مع بانيه مشوي



طريقة عمل اللازانيا طريقة عمل اللازانيا

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.



نقدم لك طريقة عمل اللازانيا مع البانيه المشوي ..



اولا اللازانيا

مدة التحضير : ساعة

الكمية : تكفي ل ٤ أفراد

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مكونات اللازانيا :1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة2 بصلة مفرومة ناعما2 فص ثوم مهروس3/4 كيلو لحم مفروم٢ ملعقة بقدونس مفروم1/2 كيلو طماطم معصورة2 ملعقة صلصة طماطمملح وفلفل1/4 كوب شوربة5 كوب صلصة الباشاميل1/2 كوب جبن موزاريلاكيس مكرونة اللازانياصفار بيضةطريقة عمل اللازانيا :تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئةيحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضجتسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.ثانيا البانيه المشوى :طريقة تحضير البانيه المشوي :اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسوداتركي البانيه في التتبيلة ساعتينامسحي وعاء الشوي بملعقة زيتضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن.