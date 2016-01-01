طريقة عمل اللازانيا
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.
نقدم لك طريقة عمل اللازانيا مع البانيه المشوي ..
اولا اللازانيا
مدة التحضير : ساعة
الكمية : تكفي ل ٤ أفراد
مكونات اللازانيا :
1/4 كوب زبدة أو زيت ذرة
2 بصلة مفرومة ناعما
2 فص ثوم مهروس
3/4 كيلو لحم مفروم
٢ ملعقة بقدونس مفروم
1/2 كيلو طماطم معصورة
2 ملعقة صلصة طماطم
ملح وفلفل
1/4 كوب شوربة
5 كوب صلصة الباشاميل
1/2 كوب جبن موزاريلا
كيس مكرونة اللازانيا
صفار بيضة
طريقة عمل اللازانيا :
تذوب الزبدة ويضاف لها البصل والبقدونس والطماطم والصلصة والملح والفلفل والشوربة إلى الخليط السابق ويغطى الإناء ويترك على نار هادئة
يحضر صوص البشاميل عن طريق مزج صفار البيض مع الجبن المبشور.
عصجي اللحم المفرومة مع بصلة مبشورة على النار حتى تنضج
تسلق اللازانيا وتصفى وتوضع ملعقة بشاميل في القاع ويتم رص اللازانيا واللحم المفروم ثم البشاميل ثم الجبن المبشور على الوجه وادخليها الفرن لمدة عشر دقائق.
ثانيا البانيه المشوى :
طريقة تحضير البانيه المشوي :
اغسلي البانيه جيدًا واتركيه في وعاء به تتبيلة مكونة من بصل مبشور وخل وليمون و فلفل أسود
اتركي البانيه في التتبيلة ساعتين
امسحي وعاء الشوي بملعقة زيت
ضعي شرائح البانيه المشوي على الجريل واشويها على النار أو في الفرن.
التعليقات على هنتغدى إيه النهاردة .. لازانيا مع بانيه مشوي
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