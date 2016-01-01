قبل مواجهة الأهلي.. مدرب صن داونز: ملعبنا يصلح للعبة الرجبي

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مدرب صن داونز

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، استياءه الشديد من ستاد لوكاس موريبي، ملعب فريقه ، قبل مواجهة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال موسيماني في تصريحات صحفية:" غير سعيد بأرضية ملعبنا، إنها لا تصدق، إنه ملعبنا، كم يبلغ طول العشب فيه الآن، إنه كملعب لرياضة الرجبي، الكرة لا تتحرك، أرى لاعبي فريقي يحاولون لعب الكرة، ثم يجدونها ورائهم ويسقطون، لدينا حوادث كثيرة على تلك الأرضية".

وأضاف موسيماني:"يجب ألا يكون طول العشب في الملعب هكذا، لا يمكننا الجري على ملعب كهذا، لدينا لاعبين سريعين، يجب علينا تحريك الكرة بسرعة، إذا لم نتمكن من فعل ذلك فأننا نلعب ضد أنفسنا، سأتحدث مع صن داونز حول هذا الأمر."

ومن المنتظر أن يلاقي نادي صن داونز، نظيره النادي الأهلي، يوم السبت القادم، الموافق التاسع والعشرين من شهر فبراير، في ذهاب دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.

المصدر: elbalad

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