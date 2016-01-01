شاهد:رولز رويس كولينان الفاخرة تجرب حظها في التفحيط!

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صورة الخبر: شاهد:رولز رويس كولينان الفاخرة تجرب حظها في التفحيط!
شاهد:رولز رويس كولينان الفاخرة تجرب حظها في التفحيط!

بالرغم من أنها مصممة لاستخدام مختلف تماماً، إلا أن ذلك لمن يمنع رولز رويس كولينان من تجربة التفحيط على الطين!

رولز رويس كولينان هي أول SUV من الشركة البريطانية الفاخرة العريقة وتعتبر أحد أفخم السيارات في العالم بسعر يتجاوز 2 مليون ريال، وبخصائص وتعديلات كثيرة جداً.


تأتي كولينان مزودة بمحرك V12 ثنائي التيربو بسعة 6.75 لتر وينتج قوة تبلغ 592 حصان وعزم يصل إلى 900 نيوتن-متر، ولكن مع وزنها الثقيل فإن هذه القوة لا تعتبر كبيرة جداً، فهل تكون كولينان قادرة على التفحيط؟ شاهد الفيديو لمعرفة الإجابة.

المصدر: سعودى شفت

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