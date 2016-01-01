شركة أمريكية تطلق رحلات سياحية فضائية حول الأرض

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شركة أمريكية تطلق رحلات سياحية فضائية حول الأرض

كشفت شركة "سبيس إكس" الأمريكية، عن عزمها تسيير رحلات دوران مداري حول الأرض، ستتيح كل منها الفرصة لأربعة أشخاص للتمتع بالسياحة الفضائية الترفيهية.

وقال مدير الشركة المياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مؤتمر صحفي، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تطلق الشركة رحلتها الجديدة بهذا المسار نهاية عام 2021، أو بداية 2022، وذلك وفقًا لاستعدادات خاصة من المسافرين يجب اتخاذها قبل الانطلاق.

وأعلن ماسك -خلال المؤتمر- أن الرحلات المرتقبة ستكون على متن النسخة المخصصة للبشر من مركبة "دراغون" الفضائية التي طورتها سبيس إكس، كما سيسافر السياح على متن سفينة الفضاء في رحلة حول الأرض، على ارتفاع يتجاوز محطة الفضاء الدولية بمرتين أو ثلاثة.

وعقدت شركة "سبيس إكس" شراكة جديدة مع "سبيس أدفنشرز" المتخصصة في مجال السياحة الفضائية، التي سبق لها أن أرسلت 7 سائحين برحلات خاصة من وإلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة "سويوز" الروسية.

وتبذل "سبيس إكس" الكثير من الجهد في اختبارات للنسخة الجديدة من سفينة الفضاء "دراغون"، كجزء من تعاقد مع وكالة ناسا الأمريكية لأبحاث الفضاء، لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية، حيث اقتصر استخدام مركبة دراغون طوال السنوات السابقة على شحن المواد والأطعمة والمستلزمات والأغراض العلمية من وإلى محطة الفضاء الدولية.

المصدر: الدستور

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