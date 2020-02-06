

أسعار النفط تنخفض أكثر من 2% بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا أسعار النفط تنخفض أكثر من 2% بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا

انخفضت أسعار النفط ما يزيد على 2%، اليوم الإثنين، في الوقت الذي تسبب فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا في مواقع عدة خارج الصين في قلق المستثمرين بشأن تأثر الطلب سلبًا.



كما واصلت الأسهم العالمية تكبد خسائر في الوقت الذي تنمو فيه المخاوف بشأن تأثير الفيروس المستجد، مع قفزة في



أعداد حالات الإصابة في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

تراجع خام برنت 1.42 دولار، أو ما يعادل 2.4 في المئة إلى 57.08 دولار للبرميل، لكنه مرتفع عن المستوى المتدني البالغ 56.53 دولار الذي لامسه في وقت سابق. ونزلت العقود الآجلة