وزير الخزانة الأمريكي: من الصعب وضع توقعات بشأن التأثير الاقتصادي لكورونا حاليًا

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وزير الخزانة الأمريكي: من الصعب وضع توقعات بشأن التأثير الاقتصادي لكورونا حاليًا

قال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" إنه من الصعب وضع توقعات بشأن التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الوقت الحالي.

أضاف، بأن المسؤولين الأمريكيين بحاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع أخرى لتحديد تداعيات الفيروس وتكوين بيانات إحصائية.

قال منوشين في لقائه معCNBC إنه لا يعتقد أن الحكومة الصينية كانت على دراية بخطر فيروس كورونا عند توقيع اتفاق "المرحلة الأولى" بين الصين والولايات المتحدة في يناير الماضي.

المصدر: الوفد

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