شاهد يخت سيرينتى 64 .. ثمنه 3 ملايين دولار ويعمل بالطاقة الشمسية ولا يحتاج إعادة شحن

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صورة الخبر: شاهد يخت سيرينتى 64 .. ثمنه 3 ملايين دولار ويعمل بالطاقة الشمسية ولا يحتاج إعادة شحن
شاهد يخت سيرينتى 64 .. ثمنه 3 ملايين دولار ويعمل بالطاقة الشمسية ولا يحتاج إعادة شحن

مع تطور التكنولوجيا تغيرت مظاهر العديد من الأشياء بما فيها اليخوت الفاخرة، وذكر موقع Business Insider أنه تم عرض يختين من طراز سيرينتى بتصميم جديد ومداران بالطاقة الشمسية، وذلك في معرض ميامي الدولي لليخوت.

ويقدر ثمن اليخت الأول "سيرينتى 64" بـ 3.3 مليون دولار، في حين أن اليخت الثانى سيرينتى 74 لايزال في مرحلة الإنتاج وسيكون ثمنه 5.5 مليون دولار.

ووفقا لسيرينتى فإن اليخوت تم تصميمها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة أثناء القيام بجولة في البحر، واليخت الواحد مزود بـ65 متر مربع من الألواح الشمسية.

وتكفي الألواح الشمسية لأخذ جولة بحرية ، في حين تكفى الألواح الشمسية لتشغيل كل وسائل الرفاهية داخل اليخت، ويحتوي اليخت على موتور يعمل بمزيج من الطاقة الكهربية والشمسية.

وتتميز اليخوت بسرعة تصل ل 6 عقدة باستخدام الطاقة الكهربية حيث يكفى لجولة كاملة بدون إعادة شحنه ، وسرعة تصل لـ 16 عقدة باستخدام الوقود.

صورة الخبر: شاهد يخت سيرينتى 64 .. ثمنه 3 ملايين دولار ويعمل بالطاقة الشمسية ولا يحتاج إعادة شحن

صورة الخبر: شاهد يخت سيرينتى 64 .. ثمنه 3 ملايين دولار ويعمل بالطاقة الشمسية ولا يحتاج إعادة شحن

المصدر: صدى البلد

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