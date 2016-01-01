

أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية

في لقاء لها مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشفت أليكسي فون، خبيرة التغذية ومؤسسة شركة كرو إيت المختصة بالتغذية، عن صيغة غذائية مضمونة للحصول على الطاقة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.



وقد قسمت أليكسي الوجبات اليومية إلى 5 فترات على النحو التالي:



وجبة الصباح:

تأكد من تناول وجبة إفطار مليئة بالعناصر الغذائية، واحرص على التركيز على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات، مثل دقيق الشوفان، والخضار، والبيض، والقهوة، ولبن الزبادي.

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وجبة خفيفة في منتصف النهار:احرص على تناول وجبة خفيفة في منتصف النهار، خاصة الفاكهة مثل التوت البري، والتوت الأسود، والتفاح.وجبة الغداء:حاول تضمين طبق من السلطة الغنية بالبروتين في وجبة الغداء لتوفير الطاقة خلال فترة ما بعد الظهر.. احرص على أن تكون 75% من الوجبة مكونة من الخضار الطازج.وجبة خفيفة بعد الظهر:تناول وجبة خفيفة منخفضة السكر وغنية بالبروتين، في فترة بعد الظهر، مثل المكسرات، لتغذية الجسم والحصول على طاقة إضافية.وجبة العشاء:يُنصح بتناول وجبة تحتوي على الكثير من الخضار ونسبة أعلى من الكربوهيدرات، وذلك للمساعدة في الحصول على نوم مريح وهانئ.