في لقاء لها مع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كشفت أليكسي فون، خبيرة التغذية ومؤسسة شركة كرو إيت المختصة بالتغذية، عن صيغة غذائية مضمونة للحصول على الطاقة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.
وقد قسمت أليكسي الوجبات اليومية إلى 5 فترات على النحو التالي:
وجبة الصباح:
تأكد من تناول وجبة إفطار مليئة بالعناصر الغذائية، واحرص على التركيز على أطعمة منخفضة الكربوهيدرات، مثل دقيق الشوفان، والخضار، والبيض، والقهوة، ولبن الزبادي.
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التعليقات على أفضل نظام غذائي للحصول على الطاقة وتغذية مثالية
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