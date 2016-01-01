

الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ الصدمة في مرحلة الطفولة تغير وظائف الدماغ

كشفت دراسة طبية النقاب عن أنه في أوائل التسعينيات، كان أكثر من 100.000 طفل في رومانيا يعيشون في ملاجيء مكتظة تعاني من نقص التمويل، وعانوا من إهمال شديد، وكان لديهم تفاعل ضئيل مع القائمين على الرعاية، وهذا النقص في التنبيه غير هيكل ووظائف أدمغتهم.



ولدراسة ذلك، استخدم علماء الأعصاب في جامعة "نورث إيسترن " في الولايات المتحدة الفئران لفهم بعض التغيرات الجسدية في الدماغ الناجمة عن هذا الإهمال الشديد، وفي بحث حديث، وجد الباحثون أن الفئران الإناث، على وجه الخصوص، طورت صلات غير طبيعية بين منطقتين من الدماغ استجابة للإهمال، وهذه هي نفس المناطق التي تظهر نشاطا غير طبيعي في فحوصات الدماغ للأطفال الذين يتم تربيتهم في دور الأيتام، وكذلك أولئك الذين عانوا من سوء معاملة أو أشكال أخرى من سوء المعاملة الشديدة، فالأطفال الذين عانوا من هذا النشاط غير الطبيعي هم أكثر عرضة للإصابة بالقلق في وقت لاحق في مرحلة الطفولة أو المراهقة.