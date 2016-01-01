«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

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«الأرصاد» تحذر: سقوط أمطار فى عدة محافظات

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أن الأمطار سوف تتزايد غدًا وحتى صباح الثلاثاء في عدد من محافظات مصر مع انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأكد«شاهين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن فرص سقوط الأمطار تتزايد على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء والمدن المطلة على خليج السويس ومناطق صعيد مصر.

وأشار «شاهين» إلى أن الأمطار سوف تصل إلى حد السيول في بعض مناطق سيناء مع انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح عن المعدل الطبيعي.

وأكد مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد، أنه بداية من الأربعاء القادم سوف تشهد البلاد استقرار في حالة الطقس.

المصدر: الدستور

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