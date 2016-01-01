هنفطر ايه.. بيض بطريقة مبتكرة

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هنفطر ايه.. بيض بطريقة مبتكرة

هنفطر إيه؟ سؤال يحير الكثير وبالأخص السيدات فقد تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار سواء لزوجها أو أطفالها تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم خاصة.

مكونات البيض بالسوسيس:-
- سوسيس
- بيض
- كريمة شيدر مبشورة
- زبدة
- بصل
- فلفل الوان
- بقدونس للزينة
- فلفل أسود

طريقة تحضير أومليت بالسوسيس:-

- احضري طاسة وضعي بها مكعب من الزبدة مع ملعقة من الزيت و ضيفي البصل والفلفل الألوان وشوحيه قليلا ثم قطعي السوسيس حلقات وضيفيها على البصل

- تبلي بالملح والفلفل ثم احضري وعاء آخر للبيض ثم ضيفي عليه الكريمة وقلبيهم جيدا و تبلي البيض بالملح والفلفل ثم ضيفي البيض على السوسيس

- ضيفي الجبنة الشيدر ويمكن إضافة الجبنة الموزاريلا حسب الرغبة و ادخليها الفرن لمدة 5 دقائق حتى ينضج البيض وقدميه ساخنا مزينة بالبقدونس

المصدر: صدى البلد

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