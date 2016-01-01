كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة عشاء خفيفة ووجبة إفطار دسمة قد تكون وسيلة لجسم صحي ومناسب، لأن هذا النظام قد يمنع السمنة، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية.
ويستهلك جسم الإنسان الطاقة عندما نقوم بهضم الطعام من أجل امتصاص المواد الغذائية ونقلها وتخزينها، وتعد هذه العملية، والمعروفة باسم التوليد الحراري الناجم عن النظام الغذائي (DIT)، هي مقياس لمدى نجاح عملية التمثيل الغذائي البشري ويمكن أن تختلف تبعا لوقت الوجبة.
وقالت الدكتورة جوليان ريختر، الأستاذ في كلية الطب جامعة واشنطن "تظهر نتائجنا بأن الوجبة التي يتم تناولها في الإفطار، بغض النظر عن عدد السعرات الحرارية التي تحتويها، تخلق ضعف التوليد الحراري الناتج عن النظام الغذائي بمقدار الضعف مقارنة بالوجبة نفسها التي يتم تناولها بالعشاء"، مضيفة أن "هذه النتيجة مهمة لجميع الناس لأنها تؤكد على قيمة الأكل الكافي في وجبة الإفطار".
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التعليقات على دراسة: عشاء خفيف ووجبة إفطار دسمة يمكن أن تؤدي إلى قوام رشيق
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