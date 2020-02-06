أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 24- 2- 2020.. فيديو

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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 24- 2- 2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الاثنين 24-2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.59 جنيه للبيع 15.49 للشراء.

سجل سعر اليورو 16.91 جنيه للشراء و 16.80 جنيه للبيع

وسجل الفرنك السويسرى 15.94 جنيه للبيع و15.83 جنيه للشراء

وبلغ الين ياباني 13.88 جنيه للشراء و13.97 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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