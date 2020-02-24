

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 24-2-2020.. فيديو أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 24-2-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 24-2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا جنونيا فى الأسواق مقارنة بأمس، السبت.



أسعار الذهب اليوم



عيار 18 سجل 607 جنيهات بدلا من 604 جنيهات أمس، الأحد.

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واستقر سعر الذهب عيار 21 ، وسجل 705 جنيهات .عيار 24 سجل 806 جنيهات للجرام بدلا من 805 أمس، الأحدوسجل الجنيه الذهب 5640 جنيها.