أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 24-2-2020.. فيديو

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أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الاثنين 24-2-2020.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الاثنين 24-2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا جنونيا فى الأسواق مقارنة بأمس، السبت.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 607 جنيهات بدلا من 604 جنيهات أمس، الأحد.

واستقر سعر الذهب عيار 21 ، وسجل 705 جنيهات .

عيار 24 سجل 806 جنيهات للجرام بدلا من 805 أمس، الأحد

وسجل الجنيه الذهب 5640 جنيها.

المصدر: صدى البلد

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