الجيش الليبى: خسائر كبيرة بصفوف الأتراك.. و"الوفاق" يحاول البحث عن مخرج

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صورة الخبر: اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن هناك هدنة في ليبيا استجابة لنداء من دول صديقة لحل الأزمة الليبية بالمفاوضات، وذكر "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن هناك خسائر كبيرة في صفوف الأتراك المتواجدين في ليبيا، وهو ما أكده أردوغان بنفسه، حيث قد يصل القتلي الأتراك فقط إلى 17 قتيل.



وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن القوات الليبية استهدفت أكثر من نقطة، منوها بأن حكومة الوفاق تحاول البحث عن مخرج من الوضع.



ولا يزال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل دعم الإرهابيين لتنفيذ مخطط نشر الفوضى في المنطقة العربية، فما بين استهداف المدنيين في سوريا وإرسال أسلحة للمجموعات الإرهابية بإدلب، فإن السفن التركية المحملة بالأسلحة لم تتوقف عن إرسال الذخائر والأسلحة إلى المليشيات الإرهابية في ليبيا، حيث ذكر تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان، وفصائل موالية له قصفت موقع انتشار القوات الكردية في الشمال السورى تمهيداً لمعركة جديدة من قبل "أردوغان"، نتيجة لهزائم جيشه وميليشياته في إدلب الذين يحاصرهم الجيش السورى.



وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن الجيش التركى يتعمد قصف القرى في شمال إدلب واستهداف المدنيين، من أجل استفزاز القوات الكوردية من أجل الدخول في معركة جديدة نتيجة الهزائم المتتالية التي تعرض لها الجيش التركى.

المصدر: youm7

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