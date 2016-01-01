قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن هناك هدنة في ليبيا استجابة لنداء من دول صديقة لحل الأزمة الليبية بالمفاوضات، وذكر "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، أن هناك خسائر كبيرة في صفوف الأتراك المتواجدين في ليبيا، وهو ما أكده أردوغان بنفسه، حيث قد يصل القتلي الأتراك فقط إلى 17 قتيل.
وأضاف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أن القوات الليبية استهدفت أكثر من نقطة، منوها بأن حكومة الوفاق تحاول البحث عن مخرج من الوضع.
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التعليقات على الجيش الليبى: خسائر كبيرة بصفوف الأتراك.. و"الوفاق" يحاول البحث عن مخرج
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