كيف تستخدمي البصل لعلاج تساقط الشعر

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علاج تساقط الشعر

تسعى الكثير من النساء للحصول على الشعر المثالي فهو تاج جمال المرأة الذي يزينها ويبرز جمالها خاصة اذا كان يتميز بالطول والكثافة، ومن بين اقوى الوصفات المستخدمة لعلاج الشعر هى وصفة عصير البصل .. فكيف يمكنك استخدامها بطريقة صحيحة.

قدم موقع "boldsky" خطوات عمل وصفة عصير البصل لإعادة انبات الشعر والعمل على تطويله وزيادة كثافته.
مكونات وصفة البصل:
ملعقتين صغيرتين مسحوق بذور الكتان
ملعقة كبيرة من عصير البصل
ملعقتين كبيرتين من ماء الورد

طريقة عمل وصفة البصل:
- اخلطي ملعقتين صغيرتين من مسحوق بذور الكتان مع ملعقة كبيرة من عصير البصل وملعقتين كبيرتين من ماء الورد.
- توزيع الوصفة في جميع أجزاء فروة الرأس وتركها هناك لمدة 20 دقيقة أخرى قبل شطف البقايا بماء درجة حرارة الغرفة.
- تستخدم الوصفة مرة كل اسبوعين

المصدر: boldsky

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