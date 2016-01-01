أعلنت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استهداف مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في كل من سوريا وغزة، وذلك ردا على الصواريخ التي استهدفت الأراضي المحتلة أمس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن عدد من الانفجارات قد وقعت في العاصمة السورية دمشق، حيث تصدت قوات الدفاع الجوي لهجمات معادية في محيط العاصمة.
وأضافت الوكالة أن هذه الصواريخ التي اطلقت على العاصمة دمشق، قد انطلقت من الجولان المحتلة.
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التعليقات على إسرائيل تعلن استهداف مواقع للجهاد الإسلامي في سوريا وغزة
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