أبدى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استيائه الشديد من فرض عقوبة على محمود شيكابالا نجم الفريق.
وقال مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:"حسام عاشور ورمضان صبحي ثنائي الأهلي تلفظا ضد الزمالك ولم يتم عقابهما من قبل لجنة الجنايني".
وأنهى حديثه مقدما صور من أحداث الشغب في مباراة السوبر يظهر خلاله أحمد زاهر إداري الزمالك وهو يتعرض للضرب من قبل لاعبي الأهلي قائلا:"دة أحمد زاهر يضرب وهو اللي اتعاقب".
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التعليقات على مرتضى منصور: الجنايني عاقب شيكابالا ولم يرى ثنائي الأهلي
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