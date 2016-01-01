صدمة جديدة لريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة

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تلقى نادي ريال مدريد، صدمة موجعة، بتأكد غياب لاعبه البرازيلي رودريجو، عن مباراة الفريق المرتقبة أمام برشلونة، في مباراة الكلاسيكو في الدوري الإسباني.



وتعرض رودريجو للطرد في مباراة فريقه ريال مدريد كاستيا ( الفريق الرديف ) ضد سان سيباستيان دي لوس رييس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.



وتنص لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه "ي حال إتخاذ إجراء قاتوني ضد لاعب يشارك مع فريق آخر تابع لفريقه الأساسي، فإنه لا يستطيع المشاركة مع أيًا من هذه الفرق أو الأندية حتى انقضاء العقوبة المستحقة ضده بسبب ارتكاب تلك المخالفة ".

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يذكر أن نادي ريال مدريد قد خسر أمام مضيفه نادي ليفانتي بهدف نظيف أمس في الدوري الإسباني، ليفقد صدارة الليجا لصالح برشلونة، قبل مباراة الكلاسيكو الأحد القادم، بجانب إصابة نجمه إيدين هازارد وتأكد غيابه عن المباراة.