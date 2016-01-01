مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي و محامي شقيق هيثم أحمد زكي.. فيديو



وائل الإبراشي وائل الإبراشي

وقعت مشادة كلامية بين الإعلامي وائل الإبراشي والمستشار بلال عبد الغني سيد، محامي رامي بركات شقيق الفنان هيثم أحمد زكي، بعد رفضه ببيع شقة الفنان الراحل أحمد زكي التي تحوي عدد كبير من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، مقتنيات دوره في فيلم أيام السادات.



وقال المستشار بلال عبد الغني سيد، محامي رامي بركات شقيق الفنان هيثم أحمد زكي: «انت دلوقتي حولت من أحمد زكي إلى هجوم اللي بلال عبد الغني، مفيش حد سرق حاجه من حد او باع حاجة من الفنان الراحل».



وتابع المستشار بلال عبد الغني : ده مكتب مقفول منذ 12 سنة ومليئ بالكراكيب، مضيفا أن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لم يطلب مني شراء الشقة، ولكن شقيق الفنان هيثم أحمد زكي ملكه الآن ومن حقه يبيعها، والشقة موجودة متبعدش لسه»



من جانبه إنفعل وائل الإبراشى قائلا : «احنا محولناش الهجوم عليك هل تعتقد أنك منافس عايزين نهاجمك احنا ملناش مشكلة معاك، وهذا كنت سأفعله من أي شخص أخر، ولكن البديل انك تبيع شقة الفنان أحمد زكي بـ 800 الف جنيه علشان محدش من النقابة طلبها منك تروح ترميها، وهذا اغتيال لأحمد زكي مرة أخرى».



وأمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.



وتسلمت النيابة التقارير الفنية من الطب الشرعي الخاصة بالصفة التشريحية للفنان وتقارير الأدلة الجنائية وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقام بتفريغها إسلام شاكر وكيل أول نيابة أول وثان الشيخ زايد والتي انتهت جميعها إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة فقررت النيابة حفظ التحقيقات في القضية.



كان تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد تلقي بلاغا بتاريخ 7 نوفمبر من دينا.ف 48 سنة مخرجة وانجي. أ 26 سنة بكالوريوس إعلام تفيد أن هيثم أحمد عبد الرحمن زكي 34 سنة ممثل لا يتجاوب مع اتصالاتهما الهاتفية أو الاستجابة للطرق على باب الشقة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وعقب تقنين الإجراءات الجنائية والفحص تم كسر باب الشقة وتم العثور علي جثة المذكور.



وبمناظرة الجثة تبين أنه مسجي علي وجهه بمدخل حمام غرفة النوم ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وسلامة جميع منافذ الشقة، وعثر علي كمية من المكملات الغذائية ومخلفات سجائر أعلى منضدة موجودة بصالة الشقة.



وبسؤال كل من مشرف أمن بالمنتجع وفردا أمن بالمنتجع أكدوا أن المتوفى كان يعاني من حالة إعياء شديدة وقيء فجر اليوم السابق نتيجة تناوله كمية زائدة من المكملات الغذائية فاصطحبوه بسيارة إسعاف داخلية إلى صيدلية داخل الكمبوند وتم عمل الإسعافات الأولية وعاد إلي شقته ولم يظهر مرة أخرى حتى ورد اتصال أقاربه.



تم إخطار النيابة العامة التي انتقلت وباشرت التحقيق وقررت نقل جثة المتوفى إلى مشرحة النيابة العامة بزينهم وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريحها وإعداد تقرير طبي بذلك وتكليف البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

