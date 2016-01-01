أشرف زكي مهددا: «مش هنسيب حق أحمد زكي» ..فيديو

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أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضى شقيق الفنان هيثم أحمد زكي من والدته، بعدما قام الأخير ببيع شقة كان يملكها الفنان الراحل عن والده.



وقال «أشرف زكي»، خلال مداخلة مع برنامج «التاسعة» مع الإعلامى وائل الإبراشى، إن الشقة كانت تحوى عددا كبيرا من الرسائل الخاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، والعديد من الوثائق والملابس التى تعود لشخصيات أفلامه، ولا سيما دوره بـ فيلم أيام السادات.



ووجه «أشرف زكي» سؤالًا على الهواء لـمحامي شقيق هيثم أحمد زكي، «هل العزاء الذي أقيم لهيثم أحمد زكي أخوه هو اللي دفع ثمنه يا استاذ بلال؟ ولكن الحاجة جتلكم على الجاهز واخذوها، ولكن إحنا مش هنسيب حق أحمد زكي».



وطالب «أشرف زكي»، بوضع مقتنيات الفنان أحمد زكي في متحف خاص به، «الأستاذ بلال جه يمثل علينا احنا بتوع التمثيل انه حزين وياخد العزاء وفي الاخر جاء لنا علشان يعمل بزنس ولكم البزنس ده مش على حساب مصر، وانت مكنتش عارف تطلع شهادة الوفاة».



وشدد «أشرف زكي» على أن النقابة ستدخل لاستعادة وثائق ومستندات المتعلقة بالفنان الراحل أحمد زكي، ولا يثق في أحد، موكدا أنه سيتواصل مع شقيق هيثم أحمد زكي ليطلعه بكل ما يحدث الآن.

