ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في إيران، والوفيات الناجمة عن الغصابة بالمرض، فيما وضع مسؤول إيران تحت الحجر الصحي.
وبحسب "إيران إنترناشونال"، قال أرسلان سالاري رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة جيلان إنه تم أخذ عينات من الممرضات اللائي ظهر عليهن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، في مستشفى فارس في رشت، كما تم التحفظ بالأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم والذين يشتبه في إصابتهم بأعراض المرض في المنزل وخضعوا لإجراءات الحجر الصحي.
وأضاف ان مدارس جيلان ومراكز العلوم قد تحتاج إلى الإغلاق.
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التعليقات على ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيران.. ووضع مسئول بالحجر الصحي
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