طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة



طريقة عمل البسبوسة طريقة عمل البسبوسة

تعد البسبوسة من اشهر واشهى الحلويات الشرقية التى يعشقها عدد كبير من المصريين والعرب مما شجع على ابتكار انواع عديدة منها بمذاقات متنوعة تناسب جميع الأذواق.

ونعرض في هذا التقرير طريقة عمل البسبوسة بـ 6 وصفات متنوعة لنخبة من أشهر الطهاة فى مصر .

طريقة البسبوسة

لـ نجلاء الشرشابى

مقادير البسبوسة

2 و نصف كوب دقيق بسبوسة

كوب سكر

فانيليا

بيكنج بودر

2 كوب زبادى

كوب جوز هند

مكسرات

كوب زبدة

العسل

2 كوب سكر

كوب ماء

نصف ليمونة

طريقة عمل البسبوسة

* تخلط البسبوسة مع السكر مع الفانيليا والزبدة مع جوز الهند مع البكنج بودر مع الزبادى و تخلط جيدا

* ثم نضعها فى صينية و تدخل الفرن لمدة 20 دقيقة او حتى الإحمرار

* نضع كوب ماء + 2 كوب سكر + ليمونة و تغلى لمدة 3 دقائق

* ثم نضع عليها العسل الدافىء



طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

لنجلاء الشرشابى



مقادير البسبوسة :

2 كوب سميد

نصف كوب زبادى

نصف كوب زيت

نصف كوب سكر

نصف كوب جوز هند

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

كوب لبن

علبة قشطة

3 ملعقة كبيرة نشا

شربات

كريم شانتى

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طريقة عمل البسبوسة بالقشطة* إخلطى اللبن والقشطة والنشا على النار وقلبى جيدًا وإتركى خليط المهلبية ليبرد* إخلطى الزيت والسكر والبيكنج بودر وجوز الهند والسميد ثم ضيفى الزبادى والزيت* إدهنى صينية بالزيت وضعى طبقة من البسبوسة وضيفى خليط المهلبية ثم طبقة أخرى من البسبوسة* أدخلى البسبوسة الفرن حتى تمام النضج ثم إسقيها وهى ساخنة بالشربات الدافىء* يمكنك تزيين الوجه بالكريم شانتى والقشطة وقدميهاطريقة عمل البسبوسة بالسميدلـ نجلاء الشرشابىمقادير البسبوسة:نصف كوب لبن مكثف محلى2 كوب سميدنصف كوب سمنهنصف كوب زبادىنصف كوب جوز هندنصف كوب سكرملعقة صغيرة بيكنج بودرشرباتقشطةطريقة عمل البسبوسة بالسميد:* إخلطى السميد والبيكنج بودر وجوز الهند والسكر* أضيفى السمنة والزبادى واللبن المكثف وقلبى* أفردى الخليط السميك فى صينية مدهونة بالسمنة* أدخلى البسبوسة الفرن حتى تمام النضج* أسقى البسبوسة بالشربات وهى ساخنة* زينيها بالقشطة على الوجه وقدميهاطريقة عمل البسبوسة العاديةلـ نجلاء الشرشابىمقادير البسبوسة2 كوب سميد2 ملعقة كبيرة دقيقنصف كوب سمنة1 كوب زبادىنصف كوب سكر1 ملعقة صغيرة بيكنج بودرنصف كوب جوزهندرشة ملحالشربات2 كوب سكر2 كوب ماءعصير نصف ليمونة1 ملعقة سمنةجوز هند للوجهطريقة عمل البسبوسة العادية* يخلط دقيق السميد مع البيكنج بودر والسكر والزبادى والملح والسمنة والدقيق وجوز الهند* يقلب كل الخليط ثم يفرد في صينية* توضع في الفرن في الرف الأوسط حتى تمام النضجالشربات* يوضع الماء مع السكر وعصير الليمون في حلة على النار* يترك الخليط ليغلى 7 دقيقة ثم تضاف السمنة* يضاف الشربات الساخن إلى البسبوسة الساخنة وترش بجوز الهندطريقة عمل البسبوسة بالزبادىلـ أميرة شنبمقادير البسبوسة3 كوب سميد2 كوب زبادي بلديكوب سكر2 ملعقة كبيرة سمنة فلاحي سايحةنصف كوب جوز هندملعقة صغيرة فانيلياكيس بيكنج بودرملعقة صغيرة حبهان بودرةحسب الرغبةقشطة علبفستق مفرومطحينةالشربات2 كوب سكر2 كوب ماءنصف كوب عسل جلوكوزماء وردنصف ملعقة عصير ليمونملعقة كبيرة سمنةطريقة عمل البسبوسة بالزبادى* يخلط دقيق السميد مع السمنة و يبس جيدا حتى تتجانس المكونات* يضاف السكر مع الفانيليا و البيكنج بودر و جوز الهند و حبهان بودرة* يضاف الزبادى مع تقليب بسيط حتى تتجانس المكونات بدون عجن* يوضع الخليط في قالب به ورقة زبدة أو مدهون بالطحينة و ترش بالفستق المجروش* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة الى 30 دقيقة* يضاف الشربات الساخن على البسبوسه وهى ساخنه ثم تغطى* تدخل الفرن لمدة 10 دقائق اخرى ثم ترفع و تزين بالقشطة و ترش بالفستق المفروم بالهناطريقة تحضير الشربات* يوضع السكر والماء والعسل الجلوكوز وماء الورد على النار حتى يغلى مع ملعقة السمنه* يترك حتى تتجانس تماما و يكتسب القوام المتوسط ثم يضاف فى الاخر عصير الليمونطريقة عمل البسبوسة منال العالممقادير البسبوسة1 كوب سكر1 كوب سميد1 كوب دقيق1 كوب جوز هند1 كوب زيت ذرة1 كوب زبادي" روب "1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة2 ملعقة صغيرة بيكنج باودربيضةكوب للتزيين: جوز هند، فستق حلبي ناعملدهن القالب:3 ملعقة كبيرة طحينةطريقة عمل البسبوسة منال العالم :- ثبتي الرف الشبكي في وسط الفرن ثم سخني الفرن إلى درجة حرارة ١٨٠م.- أحضري صينية مستديرة مقاس ١٣ بوصة، وادهني الصينية بقليل من الطحينة.- في طبق عميق ضعي السكر، السميد، الدقيق، جوز الهند، الزبادي، الفانيليا، البيكنج باودر والبيض، باستعمال ملعقة بلاستيكية عريضة قلبي المواد لمدة دقيقة إلى أن تختلط وتتجانس تماما.- اسكبي خليط البسبوسة في الصينية وساوي السطح.- ضعي صينية البسبوسة في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة أو إلى أن تصبح ذهبية اللون.- أخرجي البسبوسة من الفرن واسكبي الشربات الساخن مباشرة وزيني البسبوسة بجوز الهند والفستق الحلبي اتركيها لتبرد وتقدم بالهنا والشفا .