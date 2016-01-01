ردا على الانسحاب.. اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور ويؤكد: القمة في موعدها

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صورة الخبر: اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور
اتحاد الكرة يصدم مرتضى منصور

علق مسئولو اتحاد الكرة على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بعدم استكمال منافسات الدورى الممتاز وعدم التعامل مع اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني .

قال مسئولو الجبلاية إن إعلان الزمالك عدم استكمال الدورى مجرد مناورة من مرتضى منصور. مشيرين إلى أن المباراة سوف تقام فى موعدها غدا الاثنين على ملعب استاد القاهرة.

ولفت المسئولون إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة شرعية وجاءت بتكليف من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لمباشرة أعمال الجبلاية عقب رحيل المجلس السابق برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

يذكر أن الزمالك ينتظر مواجهة قوية بينه وبين منافسه الاهلي، في مباراة القمة 120 من الدوري الممتاز، غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المصدر: elbalad

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