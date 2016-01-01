علق الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، على تحريم الإفتاء التحفيل بين جماهير كرة القدم، موضحا أنه يقصد بالتحفيل المناوشات والشقاق الذي يحدث بين الجماهير بسبب كرة القدم.
وشدد "الحديدي" في تصريح له، على ضرورة أن نهتم بالأخلاق، موضحا أن حسن الخلق هو الباعث الأول للإيجابيات في المجتمع، موضحا أن الدولة في مرحلة بناء، وهو ما يتطلب التكامل وليس الشقاق.
وأكد مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن التحفيل على مواقع التواصل الاجتماعي فتنة كبرى، ويترتب عليها فساد.
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التعليقات على الأزهر للفتوى يعلق على "التحفيل" بين جماهير كرة القدم في السوشيال ميديا
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