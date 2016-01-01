أرقام رسمية.. تعرف على أعداد المعلمين والمعلمات في مصر هذا العام



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم كافة الإحصائيات الرسمية الخاصة بأعداد المعلمين العاملين بمدارس التربية والتعليم خلال العام الدراسي الحالي 2019 / 2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن إجمالي عدد المعلمين الموجودين في المدارس حاليا 1018773 معلما، منهم 608860 إناثا، و409913 ذكورا.



ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في فصول ما قبل الابتدائي 58232 معلما، منهم 58006 إناثا و226 ذكورا.

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ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في فصول الابتدائي 437203 معلمين، منهم 282918 إناثا و154285 ذكورا.يبلغ إجمالي عدد المعلمين في فصول الإعدادي 253208 معلمين، منهم 136854 إناثا، و116354 ذكورا.ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في الثانوي العام 106427 معلما، منهم 45839 إناثا و60588 ذكورا.ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في الثانوي الصناعي 92240 معلما، منهم 41847 إناثا، و50393 ذكورا.ويبلغ إجمالي عدد معلمي الثانوي الزراعي، 12890 معلما، منهم 5158 إناثا و7732 ذكورا.ويبلغ عدد معلمي الثانوي الفندقي 2919 معلما، منهم 1739 إناثا، و1180 ذكورا.ويبلغ إجمالي عدد معلمي الثانوي التجاري، 37910 معلمين، منهم 22821 إناثا، و15089 ذكورا.ويبلغ إجمالي عدد معلمي التربية الخاصة، 9893 معلما، منهم 6009 إناثا و 3884 ذكورا.