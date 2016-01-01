أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن الجامعة حريصة علي تذليل أي معوقات تعوق تطبيق الاختبارات الإلكترونية بها، وذلك بالانتهاء من البنية التحتية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لقاعات المركز؛ استعدادًا لاستيعابها 1000 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولي
وتوفير الخوادم للربط مع شبكة الجامعات المصرية، للسماح بدخول أكبر عدد من الطلاب لإجراء الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا أن الجامعة تسير وفق خطة وآلية لتطبيق الإختبارات الإلكترونية وتعميمها بجميع كلياتها العشرين، حيث ستبدأ الجامعة من العام القادم تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع كليات القطاع الطبي، يليها كليات القطاع الهندسي والتكنولوجي، ثم جميع كليات الجامعة، مضيفًا أن الفصل الدراسي الثاني هذا العام سيشهد تطبيق الاختبارات الإلكترونية الموحدة باحدي الفرق بكلية طب الأسنان.
كان رئيس جامعة المنيا، قد أجري جولة تفقدية لمركز الاختبارات الإلكترونية بالمكتبة المركزية بالجامعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتجهيزات للمركز بمرحلته الأولي، لبدء استقبال الاختبارات الإلكترونية الموحدة لمختلف القطاعات العلمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على 100 جهاز كمبيوتر في المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق