100 جهاز كمبيوتر في المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › 100 جهاز كمبيوتر في المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا

صورة الخبر: جامعة المنيا
جامعة المنيا

أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن الجامعة حريصة علي تذليل أي معوقات تعوق تطبيق الاختبارات الإلكترونية بها، وذلك بالانتهاء من البنية التحتية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لقاعات المركز؛ استعدادًا لاستيعابها 1000 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولي

وتوفير الخوادم للربط مع شبكة الجامعات المصرية، للسماح بدخول أكبر عدد من الطلاب لإجراء الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا أن الجامعة تسير وفق خطة وآلية لتطبيق الإختبارات الإلكترونية وتعميمها بجميع كلياتها العشرين، حيث ستبدأ الجامعة من العام القادم تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع كليات القطاع الطبي، يليها كليات القطاع الهندسي والتكنولوجي، ثم جميع كليات الجامعة، مضيفًا أن الفصل الدراسي الثاني هذا العام سيشهد تطبيق الاختبارات الإلكترونية الموحدة باحدي الفرق بكلية طب الأسنان.

كان رئيس جامعة المنيا، قد أجري جولة تفقدية لمركز الاختبارات الإلكترونية بالمكتبة المركزية بالجامعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتجهيزات للمركز بمرحلته الأولي، لبدء استقبال الاختبارات الإلكترونية الموحدة لمختلف القطاعات العلمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية.

رافقه خلالها، الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية، وشبكة الجامعة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 100 جهاز كمبيوتر في المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
68215

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434219%2F100%2D%25D8%25AC%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B2%2D%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%2588%25D9%2585%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A8%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager