100 جهاز كمبيوتر في المرحلة الأولى لمنظومة الاختبارات الإلكترونية بجامعة المنيا

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أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا أن الجامعة حريصة علي تذليل أي معوقات تعوق تطبيق الاختبارات الإلكترونية بها، وذلك بالانتهاء من البنية التحتية وأعمال التطوير ورفع الكفاءة لقاعات المركز؛ استعدادًا لاستيعابها 1000 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولي



وتوفير الخوادم للربط مع شبكة الجامعات المصرية، للسماح بدخول أكبر عدد من الطلاب لإجراء الاختبارات الإلكترونية، مشيرًا أن الجامعة تسير وفق خطة وآلية لتطبيق الإختبارات الإلكترونية وتعميمها بجميع كلياتها العشرين، حيث ستبدأ الجامعة من العام القادم تطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع كليات القطاع الطبي، يليها كليات القطاع الهندسي والتكنولوجي، ثم جميع كليات الجامعة، مضيفًا أن الفصل الدراسي الثاني هذا العام سيشهد تطبيق الاختبارات الإلكترونية الموحدة باحدي الفرق بكلية طب الأسنان.



كان رئيس جامعة المنيا، قد أجري جولة تفقدية لمركز الاختبارات الإلكترونية بالمكتبة المركزية بالجامعة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية والتجهيزات للمركز بمرحلته الأولي، لبدء استقبال الاختبارات الإلكترونية الموحدة لمختلف القطاعات العلمية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وأليات تحول الجامعات المصرية لجامعات ذكية.

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رافقه خلالها، الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام الدين فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، ومهندسي الإدارة الهندسية، وشبكة الجامعة.