افتتحت اليوم الدكتورة رقية شلبى عميدة كلية البنات جامعة عين شمس نموذج محاكاة الحكومة المصري بعنوان " حكومة النساء" بحضور الدكتور هيام الزهد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب و علا مصطفي مديرة رعاية الشباب و غادة موسي مسؤولة النشاط الثقافي و يحي حسن منسق عام الأنشطة و الطالبة سماء عيسي رئيسة الاتحاد ولفيف من الطالبات.
حيث نظم إتحاد الطالبات نموذج المحاكاة وتناولت المحاضرة الأولى التى ألقاها أ.وجيه صادق المحامي بالجامعة تدريب الطالبات علي المهارات الحياتية اللازمة للإشتراك بنموذج المحاكاة و النظم والمفاهيم السياسية.
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التعليقات على افتتاح أول نموذج محاكاة ببنات عين شمس
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