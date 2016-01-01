رئيس جامعة الأزهر يشارك فى الندوة التثقيفية الرياضية الأولى لأصحاب البصيرة



جامعة الأزهر جامعة الأزهر

فى إطار اهتمامها الدائم والمستمر بجميع الطلاب والطالبات بوجه عام والطلاب من أصحاب الهمم . العالية( المكفوفين ) أصحاب البصيرة .



و برعاية وحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نظمت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة ، بالتعاون مع الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، الندوة التثقيفية الأولى لرياضات المكفوفين وضعاف البصر وسبل تطبيقها لأبنائها الطلاب في جامعة الأزهر، بإشراف الدكتور سعد عبدالجليل، عميد الكلية، وبحضور الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين.



وأشاد فضيلة رئيس الجامعة، خلال فعاليات افتتاح الندوة، بهمة وعزيمة أبنائه الطلاب الذين أنعم الله عليهم من أصحاب الهمم، واصفا إياهم بأنهم أصحاب البصيرة، ويمتلكون ملكات لا يدركها غيرهم.

قد يعجبك أيضا...

مشيرا إلى أن الجامعة رائدة في الاهتمام بأبنائها من أصحاب الهمم، ونظمت العديد من الفعاليات وأنشأت مراكز إبصار في عدد من كليات الجامعة للاهتمام بأبنائها المكفوفين.مثنيا على نشاط كلية التربية الرياضية، وفريق العمل الذي يشرف عليها، معربا عن سعادته بالروح التي تسود العمل داخل الكلية، مؤكدا أن كلية التربية الرياضية ولدت من رحم كلية التربية، لكنها خرجت كبيرة وباتت قيمة من قامات كليات جامعة الأزهر ، في فترة وجيزة، وليس أدل على ذلك من حجم الحضور من القامات الكبيره المشاركه اليوم فى هذه الفعالية العظيمة التى تعكس حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعاية طلاب وطالبات جامعة الأزهر فى شتى المجالات الرياضية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك من مختلف الأنشطة الطلابية.وأوضح رئيس الجامعة أن تنظيم هذا اللقاء فكرة جيدة لأن الاهتمام بالعقول أساسه الاهتمام بالجسم، لأن العقل السليم في الجسم السليم، وأوصانا رسولنا الكريم –عليه الصلاة والسلام- بتربية أبنائنا على الرياضة وتعلم وممارسة الرياضات المختلفة.مؤكدا أن الجامعة تولي جل اهتمامها بالطلاب والطالبات وتسعى ليل نهار في خدمة وتهيئ البيئة المناسبة لهم ليستفيدوا أقصى استفادة ممكن خلال مرحلتهم الجامعية، مشيرا إلى أن الجامعة نظمت العديد من الفعاليات ومنها مشروع سفراء الأزهر والذي يستهدف إعداد 5 آلاف أزهري، لديهم من المعارف والملكات ما يؤهلهم بأن يحملوا رسالة الأزهر الشريف في كافة أرجاء الدنيا.كما أن هناك دورات تدريبية في كافة كليات الجامعة بفروعها المختلفة بالقاهرة والأقاليم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مجالات ريادة الأعمال والحاسب الآلي، وفي هذا السياق وقعت الجامعة عدد من بروتوكولات التعاون بينهما وبين المؤسسات المختلفة ذات الاهتمام المشترك مثل جامعة النيل، كل ذلك بهدف تنمية الجانب الإيجابي لدى الطلاب والطالبات.مشيرا إلى الجامعة بصدد تنظيم ملتقى توظيفى تجمع فيه عدد من الشركات والمؤسسات والبنوك للتعريف بوظائفها، حتى يفتح المجال أمام الطلاب والطالبات بعد تخرجهم .شهدت الندوة التثقيفية الأولى التى نظمتها كلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة إقبالا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اضافة الى مشاركات اخرى عديدة من طلاب الكلية.وفى ختام الندوة قام الدكتور أحمد عوين رئيس الاتحاد المصرى لرياضات المكفوفين بتكريم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة ومنحه درع الاتحاد تقديرا لجهوده المخلصة فى سبيل الاهتمام بالأنشطة الطلابية فى شتى كليات الجامعة ،وقام رئيس جامعة الأزهر بتكريمه أيضا ومنحه درع الجامعة تقديرا لجهوده المخلصة فى سبيل النهوض والارتقاء بمجال رياضة المكفوفين .