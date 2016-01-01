قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد نحو 20 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة إلى المستوطنات.
فيما طالب رئيس بلدية سديروت المستوطنين بالاقتراب من الأماكن المحمية.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في طريقه إلى مقر قيادة هيئة الأركان لمتابعة التطورات الأمنية.
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التعليقات على 20 صاروخا .. أول رد فعل من نتنياهو بعد القصف الفلسطيني لـ إسرائيل
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