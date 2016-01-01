تنظيم القاعدة يعلن رسميا مقتل زعيمه في اليمن

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مقتل زعيم التنظيم في اليمن

أكد تنظيم القاعدة اليوم الأحد، أنباء مقتل زعيم التنظيم في اليمن، قاسم الريمي، بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 7 فبراير الجاري، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وأضاف أنه في ظل قيادة الريمي "ارتكبت القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن وسعت إلى شن هجمات عديدة ضد الولايات المتحدة وقواتنا".

وتابع أن مقتل الريمي "يزيد من تراجع القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم القاعدة العالمي، ويُقرّبنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات لأمننا القومي".

المصدر: سكاي نيوز

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