أكد تنظيم القاعدة اليوم الأحد، أنباء مقتل زعيم التنظيم في اليمن، قاسم الريمي، بحسب ما أوردته فضائية سكاي نيوز.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 7 فبراير الجاري، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.
وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن نجحت في القضاء على قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
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التعليقات على تنظيم القاعدة يعلن رسميا مقتل زعيمه في اليمن
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