عرض برنامج " الكبسولة " تفاصيل اجتماع جماعة الإخوان الإرهابية في إسطنبول.
وقالت أماني الخياط إنه بعد ثورة 30 يونيو سقط حكم الأهل والعشيرة، وبعد هذا السقوط بـ10 أيام فقط عُقد اجتماع مهم جدا يوم 13 /7 /2013.
وأوضحت أن هذا الاجتماع كان في أحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار أتاتورك في أرض الخلافة المزعومة إسطنبول.
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التعليقات على اجتماع إسطنبول.. كيف ناقش التنظيم الدولي للإخوان سقوطه المدوي في مصر؟ ..فيديو
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