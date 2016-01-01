اجتماع إسطنبول.. كيف ناقش التنظيم الدولي للإخوان سقوطه المدوي في مصر؟ ..فيديو



اجتماع إسطنبول اجتماع إسطنبول

عرض برنامج " الكبسولة " تفاصيل اجتماع جماعة الإخوان الإرهابية في إسطنبول.



وقالت أماني الخياط إنه بعد ثورة 30 يونيو سقط حكم الأهل والعشيرة، وبعد هذا السقوط بـ10 أيام فقط عُقد اجتماع مهم جدا يوم 13 /7 /2013.



وأوضحت أن هذا الاجتماع كان في أحد الفنادق الكبرى القريبة من مطار أتاتورك في أرض الخلافة المزعومة إسطنبول.

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وأضافت أن الاجتماع كان بحضور قيادات التنظيم الدولي من دول عربية وأوروبية وآسيوية إضافة إلى ممثلين عن حركة حماس.وتابعت أن من الشخصيات البارزة التي حضرت هذا اللقاء إبراهيم منير ممثلا عن التنظيم الدولي ومحمود حسين أمين عام الجماعة الهارب في أراضي الخلافة المزعومة، وعلي جاويش المراقب العام لإخوان السودان.وأشارت إلى أن المناقشة كانت على وثيقة تسمى بالمركز الدولي للتدريب والدراسات ومقره في لبنان.واستكملت أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة الأزمة الكبرى التي يمر بها تنظيم الإخوان في مصر بعد السقوط المدوى.