تعرفي على الطريقة الصحيحة لتسخين المخبوزات المجمدة



المخبوزات المخبوزات

تلجأ بعض السيدات العاملات لتخزين المخبوزات فى الفريزر، من أجل الحصول عليها سريعا للفطار أو لإعداد السندوتشات المدرسية أو للذهاب للعمل، ولكن هناك من يجهل الطريقة الصحيحة لتسخينها بدون أضرار صحية .



تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لتسخين المخبوزات .



تسخين الفينو:

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- يجب أن يحفظ الفينو الطازج في كيس محكم الغلق داخل الفريزر حتى يبقى طازجا كما هو.- عند الحاجة لتسخين الفينو يمكن اتباع طرق مختلفة:أولًا : يمكن أن نكتفي بإخراجه من الفريزر بوقت كافي قبل استخدامه وسيعود طازجا كما كان دون تسخين.أما في حالة الاستخدام السريع:- يخرج الفينو من الفريزر ويلف بورق فويل ويسخن في الفرن لدقائق.- نستمر في تغليف الفينو حتى يحضر ويحشى ثم نلفه مجددا حتى تناوله وهو ما يحافظ عليه من الجفاف ويبقى طازج.تسخين المخبوزات:- جميع أنواع المعجنات يمكن فك تجميدها بسهولة ولكن يجب أن يتم حفظها في كيس مغلق داخل الفريزر حتى لا تجف وتصاب بحروق التجميد.- تخرج المعجنات المخبوزة من الفريزر وتترك ملفوفة في الكيس الخاص بها.- تترك في درجة حرارة المطبخ وهو ما يعيدها طازجه كما كانت لتقدم.- وفي حال الرغبة بتسخينها تتبع نفس طريقة الفينو السابقة.تسخين الفطير:- يجب الانتباه بأن الفطير لا يوضع على النار مباشرة أو في الميكروويف حتى لا يجف سريعًا، ولا يفرد أي أجزاء مجمدة من الفطير أثناء التسخين حتى لا تقطع، لأنها في هذا الوقت تكون صلبة.ملحوظة:عند تسخين أي من المخبوزات والمعجنات السابقة بعد تجميدها يجب أن تقدم سريعًا وهي ساخنة ولا تترك طويلا ولا تجمد مجددًا لأنها بذلك ستجف وتفقد قوامها الطازج.