بـ 5 جنيهات.. وصفة سريعة لتبييض الأسنان

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وصفة سريعة لتبييض الأسنان

فوائد غير متوقعة لزيت النعناع لتبييض الأسنان والتخلص من الجير والبقع التي تظهر عليها، بجانب تعطير فمك.. إليك وصفة سريعة يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى لصنع معجون من زيت النعناع لن يكلفك أكثر من 5 جنيهات لكن له مفعول السحر فى تبييض الأسنان.

مكونات المعجون
½ كوب من زيت جوز الهند
20 قطرة من زيت النعناع
2 أو 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

طريقة الاستخدام:
امزجى المكونات وقومى بغسل أسنانك وتدليكها بها لمدة 5 دقائق، ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

تساعد تلك الوصفة على التخلص من جير الأسنان وتعطير الفم وتبييض الأسنان.

المصدر: elbalad

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