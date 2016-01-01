التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي تسبب التهاب شديد في المفاصل ويمكن التحكم فى اعراضه المزعجة عن طريق اتباع بعض النصائح وتناول الأدوية أو المكملات الغذائية.
وفقا لموقع " powerofpositivity "يمكن أن يحدث هذا المرض في أي شخص من أي عمر. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لديهم فرصة أكبر .
تعد ابرز أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هى الشعور بالألم دون احمرار أو تورم. علاوة على ذلك فإن الأعراض تتغير مع ذلك وتصبح أكثر خطورة.
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التعليقات على بنوع من التوابل .. تعرفى على أسرع طريقة لتخفيف ألم التهاب المفاصل
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