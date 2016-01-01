بنوع من التوابل .. تعرفى على أسرع طريقة لتخفيف ألم التهاب المفاصل

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صورة الخبر: أسرع طريقة لتخفيف ألم التهاب المفاصل
أسرع طريقة لتخفيف ألم التهاب المفاصل

التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الشائعة التي تسبب التهاب شديد في المفاصل ويمكن التحكم فى اعراضه المزعجة عن طريق اتباع بعض النصائح وتناول الأدوية أو المكملات الغذائية.

وفقا لموقع " powerofpositivity "يمكن أن يحدث هذا المرض في أي شخص من أي عمر. ومع ذلك ، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لديهم فرصة أكبر .

تعد ابرز أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هى الشعور بالألم دون احمرار أو تورم. علاوة على ذلك فإن الأعراض تتغير مع ذلك وتصبح أكثر خطورة.

تشمل الأعراض :

-تورم أو تصلب في مفاصلك الذي يستمر لفترة أطول من ستة أسابيع.

-تصلب المفاصل في الصباح الذي يستغرق أكثر من 30 دقيقة لتهدأ.


ويمكن التقليل من آلام التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق تناول بعض المكملات الغذائية إليك أبرزها الكركم هو عشب يساعد في علاج الألتهاب و يحتوي الكركم على خاصية مضادة للالتهابات تسمى الكركمين ، والتي تستهدف المفاصل على وجه التحديد.

المصدر: موقع " powerofpositivity "

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