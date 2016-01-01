تشيكن ستربس
تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.
نقدم لك طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم مع تشيكن ستربس من الشيف أميرة شنب.
مكرونة وايت صوص بالمشروم :
مدة التحضير : 30 دقيقة
الكمية : تكفي لـ 4 أفراد
مكونات مكرونة وايت صوص بالمشروم :
كيس مكرونة بينا أو اسباجيتي حسب الرغبة
كوب مشروم جاهز
ملح و فلفل أسود
ربع كوب جبنة موتزاريلا
مكونات الوايت صوص :
نصف كيلو حليب
ملعقة دقيق
مكعب مرقة
ملعقتين زيت
طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم :
اسلقي المكرونة في الماء المغلي ثم صفيها واتركيها جانبًا ثم ابدأي في اعداد الوايت صوص
سخني الزيت في وعاء وضعي ملعقة الدقيق وحركيها باستمرار ثم ضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبيهم
سخني الحليب وضيفيه على الدقيق ثم اطفئي النار، واستمري في تقليب الخليط حتى يصبح سائلًا غير متماسك
ضيفي رشة ملح وفلفل أسود
في مقلاة صغيرة على النار شوحي المشروم لمدة دقيقتين
اخلطي المكرونة المسلوقة مع المشروم في وعاء واسكبي عليها الوايت صوص وقلبيهم معًا
ضعي المكرونة بالخليط في وعاء ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن 5 دقائق حتى يصبح سطحها ذهبي اللون .
تشيكن ستريبس من أميرة شنب
مكونات تشيكن ستريبس :
دجاج فيليه أصابع
ماء بصل
بيض
ملح
فلفل
بابريكا
كاري
حبهان
مسطردة
دقيق
بقسماط
زيت للقلي
كورن فليكس
طريقة عمل تشيكن ستربس :
تتبل الفراخ بماء البصل مع الحبهان، الكاري، البابريكا، المستردة، والملح والفلفل
تترك حوالي ساعتين
يخفق البيض ثم يضاف إلى الفراخ المتبلة
اطحني الكورن فليكس في الكبة ثم يضاف إلى البقسماط
تغمر الفراخ بالبقسماط ثم تقلى في زيت غزير وساخن .
التعليقات على هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وتشيكن ستربس
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