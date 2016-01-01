هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة وايت صوص بالمشروم وتشيكن ستربس



تشيكن ستربس تشيكن ستربس



تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، وتحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا.



نقدم لك طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم مع تشيكن ستربس من الشيف أميرة شنب.



مكرونة وايت صوص بالمشروم :

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مدة التحضير : 30 دقيقةالكمية : تكفي لـ 4 أفرادمكونات مكرونة وايت صوص بالمشروم :كيس مكرونة بينا أو اسباجيتي حسب الرغبةكوب مشروم جاهزملح و فلفل أسودربع كوب جبنة موتزاريلامكونات الوايت صوص :نصف كيلو حليبملعقة دقيقمكعب مرقةملعقتين زيتطريقة عمل مكرونة وايت صوص بالمشروم :اسلقي المكرونة في الماء المغلي ثم صفيها واتركيها جانبًا ثم ابدأي في اعداد الوايت صوصسخني الزيت في وعاء وضعي ملعقة الدقيق وحركيها باستمرار ثم ضيفي مكعب مرقة الدجاج وقلبيهمسخني الحليب وضيفيه على الدقيق ثم اطفئي النار، واستمري في تقليب الخليط حتى يصبح سائلًا غير متماسكضيفي رشة ملح وفلفل أسودفي مقلاة صغيرة على النار شوحي المشروم لمدة دقيقتيناخلطي المكرونة المسلوقة مع المشروم في وعاء واسكبي عليها الوايت صوص وقلبيهم معًاضعي المكرونة بالخليط في وعاء ورشي عليها الجبنة الموتزاريلا وأدخليها الفرن 5 دقائق حتى يصبح سطحها ذهبي اللون .تشيكن ستريبس من أميرة شنبمكونات تشيكن ستريبس :دجاج فيليه أصابعماء بصلبيضملحفلفلبابريكاكاريحبهانمسطردةدقيقبقسماطزيت للقليكورن فليكسطريقة عمل تشيكن ستربس :تتبل الفراخ بماء البصل مع الحبهان، الكاري، البابريكا، المستردة، والملح والفلفلتترك حوالي ساعتينيخفق البيض ثم يضاف إلى الفراخ المتبلةاطحني الكورن فليكس في الكبة ثم يضاف إلى البقسماطتغمر الفراخ بالبقسماط ثم تقلى في زيت غزير وساخن .