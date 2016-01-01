

تغميق لون الروج .. إليك الطريقة السهلة تغميق لون الروج .. إليك الطريقة السهلة



يعتبر أحمر الشفاه «الروج» واحدًا من أهم منتجات المكياج الأساسية التي لا تكتمل إطلالة المرأة بدونه، فهو رمز للأنوثة والجمال ويساعد على إبراز الملامح وظهور البشرة بحيوية ونضارة طبيعية بدلًا من لونها الشاحب.



وهناك العديد من ألوان أحمر الشفاه ودرجاتها التي تناسب جميع الأذواق ومختلف ألوان البشرة، ولأن اختيار لون أحمر الشفاه المناسب مهم لكل امرأة للظهور بإطلالة جذابة وأنيقة، فإن العديد من النساء يتساءلن ما هي كيفية تغميق لون الروج؟ وطريقة تفتيح لون الروج، ودمج أكثر من لون لأحمر الشفاه معًا للحصول على لون مثالي.



ونود أن نلفت نظرك إلى أن هناك أنواع مختلفة من أحمر الشفاه والتي يتغير لونها تلقائيًا، ومن بينها الروج السحري الأصلي.



لذلك نقدم لكِ عزيزتي المرأة في السطور التالية الخطوات الواجب مراعاتها للحصول على مظهر رائع وجذاب.



كيفية تغميق لون الروج



- المهم قبل وضع أحمر الشفاه هو ترطيب شفاهك جيدا للحصول على مظهر طبيعي وجذاب، يمكنك استخدام الفازلين أو مرطبات البشرة المتوفرة في الصيدليات ومنافذ بيع منتجات العناية بالبشرة.



- اختاري اللون المفضل الذي ترغبين في تغميقه وقومي باختيار درجة قريب منه، وقومي بوضع الدرجتين في عبوة فارغة وأضيفي القليل من الفازلين وادمجيهم معًا.



- قومي بدمج الألوان معًا جيدًا للحصول على لون موحد ومتجانس والدرجة التي ترغبين ومن ثم ضعيه على شفاهك باستخدام فرشاة المكياج أو بإصبعك.



- ينصح خبراء المكياج والتجميل بتحديد الشفاه بعد وضع الروج، بنفس درجة أحمر الشفاه للظهور بمظهرًا طبيعيًا.



ودعينا لا ننسى أن نوضح لك أن الروج اللحمي الغامق nude الكشمير يعد من أكثر ألوان الروج التي تناسب كافة ألوان البشرة.



طريقة دمج ألوان الروج



ابتكر خبراء التجميل والمكياج حيلة دمج ألوان أحمر الشفاه للحصول على درجات مختلفة وفريدة من الروج، فإذا كنتِ تملكين ألوان لا تفضلينها من أحمر الشفاه يمكنك الآن استخدامها مرة أخرى بسهولة.



- يمكنك استخدام درجات ألوان أحمر الشفاه الداكنة لملئ شفاهك من الداخل، ودمجها مع درجات افتح وضعيها على كامل الشفاه والذي سيعطيكِ لونا فريدا ومميزا لتظهرين بإطلالة أنثوية رقيقة وجذابة.



- قومي باختيار أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك، حيث أن الألوان التي تلائم صاحبات البشرة البيضاء لا تناسب صاحبات البشرة السمراء أو الخمرية لذلك احرصي عند اختيار لون الروج للظهور بمظهر أنيق.



- إذا كنتِ ترغبين في الحصول على لون أحمر الشفاه الوردي يمكنك دمج لون الروج البيج مع اللون العنابي مع التحكم في درجة اللون من خلال زيادة كمية اللون العنابي.



- كما يمكنك الحصول على اللون الفوشيا من خلال دمج لون الروج البنفسجي مع الروج الوردي والأحمر، ومن خلال دمج أحمر الشفاه البنفسجي والأحمر والبني ويمكنك الحصول على لون الروج العنابي.



- وإذا أردتِ الظهور بإطلالة تشبه إطلالات النجمات العالميات ينصح خبراء التجميل والمكياج بترطيب الشفاه قبل تطبيق الروج عليه، كما أنه من الأفضل وضع كريم الأساس على الشفاه لتحصلين على روج ثابت لفترة طويلة، ولا تنسي بالطبع تحديد الشفاه بلون افتح من لون أحمر الشفاه بعد وضعه ودمجهم معًا للظهور بإطلالة لامعة ومتألقة.



وبذلك نكون قد قدمنا لكي عزيزتنا أفضل وأسهل طرق تغميق لون الروج بدلًا من تخزينه وعدم استخدامه.

