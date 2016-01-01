تجميد البويضات يعد فرصة للكثيرمن السيدات للحمل فى وقت مبكر لكن هل يصلح للكثير منهن إليك كل مالا تعرفينه عن تجميد البويضات:
أكد الدكتور محمد منير إستشارى أمراض النساء والتوليد أنه يتم حقن السيدة التي ترغب في تجميد البويضات بمنشط للبويضات وبعد ذلك يتم سحبها وتجميدها.
لفت إلى أن تجميد البويضات يصلح عند تأخر سن الزواج وعدم القدرة على الإنجاب عند الزواج بعد سن 35 عامًا.
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التعليقات على تجميد البويضات.. فرصة للأمومة في سن مبكر
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