تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك استعدادا لـ الأهلي فى القمة



كارتيرون كارتيرون

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل إنطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي استعدادا لمباراة الأهلي بالدوري والمقرر لها غدا الإثنين.



وقام الجهاز الفني خلالها بتحية اللاعبين على الجهد المبذول خلال الفترة الأخيرة والتي تكللت بحصد بطولتين.



وشدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل القادم نظرا للفترة المقبلة المهمة في مشوار الفريق.

قد يعجبك أيضا...

و حث كارتيرون وسامي الشيشيني المدرب العام، اللاعبين على التركيز فقط والاستعداد بقوة ، وعدم الالتفات لأي أمور أخرى.