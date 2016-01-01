اتحاد الكرة يكشف سبب تخفيف عقوبة شيكابالا

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صورة الخبر: شيكابالا
شيكابالا


كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عن أسباب تخفيف العقوبة على محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك، في مباراة السوبر المصري.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، قد قررت إيقاف شيكابالا 8 مباريات، وتغريمه ماليًا 100 ألف جنيه، بعد ارتكابه فعلا فاضحا عقب إطلاق الحكم النرويجي اودفار صافرة نهاية لقاء السوبر المصري، والذي توج بلقبه الزمالك بركلات الترجيح.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن سبب تخفيف العقوبة على شيكابالا، جاء بعد تعرضه لضغط نفسى وشتائم وسباب من قبل الجماهير النادي الأهلي التي تواجدت في مدرجات ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأضاف المصدر، أن شيكابالا تعرض إلى الطعن في الأعراض والسباب نحو والدته ووالده وهما متوفيان.

ولفت إلى أن لجنة الانضباط اتخذت العقوبة المخففة وفقا للائحة العقوبات التي تعاقب مرتكب الفعل الفاضح بالإيقاف 8 مباريات وتغريمه ماليًا.
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المصدر: elbalad

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