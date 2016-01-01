

اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك

أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.



و أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة القمة ستقام فى موعدها غدا " الإثنين "، مشيرا إلى ان جميع التقارير التى تشير إلى تأجيلها غير صحيحة ، موضحا أن اتحاد الكرة ملتزم بجدول ترتيب مباريات الدوري ولا نية لتأجيل أى مباراة " سوى عن طريق قرار أمني بذلك " .



وأضاف أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا " الإثنين " مربوط بقرار امنى، مشيرا إلى ان الجهات الأمنية أكدت استعداداتها التامة لتأمين المباراة وهو ما أدى إلى تمسك اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها.

قد يعجبك أيضا...

كانت عدد من التقارير أشارت إلى إمكانية تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى ظل الأجواء المتوترة بين اللاعبين فى الوقت الحالى بسبب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت بين الفريقين يوم الخميس الماضى فى أبو ظبي على كأس السوبر المصري .