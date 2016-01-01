أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
و أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن مباراة القمة ستقام فى موعدها غدا " الإثنين "، مشيرا إلى ان جميع التقارير التى تشير إلى تأجيلها غير صحيحة ، موضحا أن اتحاد الكرة ملتزم بجدول ترتيب مباريات الدوري ولا نية لتأجيل أى مباراة " سوى عن طريق قرار أمني بذلك " .
وأضاف أن تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك غدا " الإثنين " مربوط بقرار امنى، مشيرا إلى ان الجهات الأمنية أكدت استعداداتها التامة لتأمين المباراة وهو ما أدى إلى تمسك اتحاد الكرة بإقامتها فى موعدها.
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التعليقات على اتحاد الكرة يحسم مصير موعد القمة بين الأهلي والزمالك
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