

نيسان ماكسيما 2020 في السعودية “مواصفات ومميزات وأسعار” نيسان ماكسيما 2020 في السعودية “مواصفات ومميزات وأسعار”

المربع نت – كشف لنا وكلاء نيسان في المملكة العربية السعودية، مناهل العالمية وبترومين، مؤخراً عن سيدان ماكسيما 2020 الكاملة كسيارة فخمة ذات شعور رياضي بتحديثات جديدة تنقلها إلى العقد الجديد عبر تقنياتها الحديثة ومحركها القوي، فدعونا نلقي اليوم نظرة عامة عليها.



التصميم



تأتي نيسان ماكسيما 2020 مع شبك V-motion أمامي أكبر من السابق مندمج بغطاء المحرك والهيكل وصولاً إلى المصابيح الخلفية والواجهة الخلفية التي أعيد تصميمها، حيث تضفي مصابيح LED القياسية الأمامية التي تشبه الجواهر والتصميم الجديد للخلفية لمسة مميزة إلى مظهر ماكسيما اللافت والفاخر، وذلك خاصة بعد إضافة عادم رباعيمع جناح رياضي جديد إلى فئة ماكسيما SR، بجانب إتاحة لون طلاء Sunset Drift البرتقالي الفاخر الجديد لزيادة تميز السيدان الفخمة ذات الشعور الرياضي الذي يظهر خاصة عبر السقف الإنسيابي وعجلات 18 أو 19 بوصة.

المقصورةأما المقصورة الداخلية فتركّز على السائق وتشمل مقاعد مريحة تكفي 5 ركاب بفضل مدى رحابة المقصورة، مع وجود العديد من الزخارف الفاخرة، وإتاحة كسوة جلدية خاصة بفئة SR بشكل مشابه للكسوة اتي تغطي مقصورة سوبركار نيسان GT-R الرياضية الخارقة، مع الاعتماد بشكل عام على خامات أعلى جودة من قبل.يتمتع السائق بفئة SR الأعلى أيضاً بمقعد قابل لتعديل الوضعية في 8 اتجاهات مع مقعد راكب أمامي يتحرك في 4 اتجاهات بجانب نظام ذاكرة لوضعية مقعد السائق وإعدادات عجلة القيادة والمرايا الجانبية مع تدعيم قابل للتعديل بمنطقة القطنية والفخذين بمقعد السائق، وذلك بجانب أنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد الأمامية مع فتحة سقف بانورامية ومقود على شكل حرف D مستوحى من السيارات الرياضية ومقبض ناقل مكسو بالجلد مع تطريزات بيضاء أنيقة.التقنياتتقدم ماكسيما 2020 كذلك شاشة 8 بوصة ذات مفاتيح لمسية لنظام NissanConnect الترفيهي المعلوماتي مع نظام ملاحة ودعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث، مع دعم الأوامر الصوتية عبر أندرويد أو سيري ووجود خيار لنظام صوتي فاخر من Bose مع 11 مكبر صوت بجانب نظام ذكي لحجب الضوضاء الخارجية.يوجد كذلك إضاءة محيطية خافتة مستوحاة من الطائرات مع مكبف أوتوماتيكي مزدوج المناطق مع مرآة خلفية ذاتية التعتيم ودعم تشغيل المحرك بلمسة زر أو التشغيل عن بعد، بجانب توفير عدة منافذ USB.الأمانتعد حزمة درع السلامة 360 لنيسان هي أهم إضافة تحصل عليها ماكسيما 2020، وهو ما يشمل عدد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة مثل الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ مع رصد المشاة، راصد النقطة العمياء، التحذير من مغادرة المسار، مصابيح عالية أوتوماتيكية، التحذير من السيارات العابرة في الخلف، التحذير من الاصطدامات الخلفية والأمامية قبل وقوعها، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والتنبيه عند امتلائها مع مثبت سرعة متكيف والتعرف على اللافتات المرورية.المحرك والأداءهذا وتأتي نيسان ماكسيما 2020 مع محرك محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان وجير CVT ونظام دفع أمامي، على أن يبدأ سعرها عند 111,990 ريال وحتى 146,990 ريال لفئة SR.



