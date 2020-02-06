قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم السبت إن فيروس كورونا المستجد، الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1% عن توقعات سابقة للصندوق.
وفي يناير الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.3% من 2.9% العام الماضي.
وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء رويترز عن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، فإن نمو الاقتصاد في الصين سيتراجع هذا العام إلى 5.6%، نزولا عن توقعاته سابقة للصندوق في شهر يناير 0.4%.
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التعليقات على صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب كورونا
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