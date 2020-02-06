صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب كورونا

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صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب كورونا

قالت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم السبت إن فيروس كورونا المستجد، الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصاد العالمي بنسبة 0.1% عن توقعات سابقة للصندوق.

وفي يناير الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العالمي 3.3% من 2.9% العام الماضي.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء رويترز عن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة للصندوق، فإن نمو الاقتصاد في الصين سيتراجع هذا العام إلى 5.6%، نزولا عن توقعاته سابقة للصندوق في شهر يناير 0.4%.

وقدمت كريستالينا جورجيفا، هذه التوقعات لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصادا في العالم خلال اجتماع في الرياض، لكنها قالت إن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي.

المصدر: مصراوى

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