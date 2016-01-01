يعد تحديد الموقع على الهاتف من الأمور المهمة للمستخدمين، حيث يعتبر طريقة لمنح المستخدمين معلومات عن الطقس والنشرة الجوية، ويعتبر أيضا عاملا من عوامل الأمان، حيث يمكن للمستخدمين ارسال مواقعهم ومشاركتها للأهل والأصدقاء.
وعلى الرغم من ذلك فإن تحديد المواقع يعتبر انتهاكا أيضا لخصوصية المستخدمين حيث تقوم الكثير من التطبيقات التى تتطلب معرفة المواقع التى يرتادها المستخدمون وتقوم بجمع بيانات عنهم مما يجعل هؤلاء المستخدمين عرضة للخطر، وذكر موقع Elite Daily كيفية إغلاق المواقع على هواتف أندرويد و iOS .
ولعمل ذلك اضغط على قائمة الضبط settings ، ثم اضغط لأسفل وحدد الخصوصية أو Privacy وعندها سترى Location Services أو خدمات الموقع وإذا كانت مفعلة فاضغط off.
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التعليقات على للحفاظ على خصوصيتك.. كيف تلغى تحديد الموقع على هاتفك؟
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