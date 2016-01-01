

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

تستعد إحدى شركات التأمين على السيارات في مصر لإطلاق مزاد خاص بها في يوم 26 فبراير الجاري، يشمل سيارات نقل وربع نقل وملاكي ساري التراخيص من موديلات سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٢٠، وقال المسئولون عن المزاد إن البيع سيكون كل سيارة علي حدة وبدون بطاقة ضريبية وسجل تجاري.



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ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسمبسبب الرضاعة الطبيعية.. سيدة تتعرض لموقف محرج في مطعم فخم و تضطر للمغادرة.. صورويشمل المزاد عدد ٢ راس تريللا مرسيدس ودبابه وجامبو وسيارات ملاكي و تشملأوبلاستراopel astraنيسان سنتراnissan sentraنيسان صنىnissan sunnyفورد فيوجنford fusionفورد فيستاford fiestaستروين سى اليزيهcitroen c elyseeشيفروليهأوبتراchevrolet optraرينو لوجانrenault loganهيونداي النتراhyundai elantraBydكيا بيجاسkia pegasتويوتا كورولاtoyota corollaمازدا 3mazda 3كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات متنوع، فيما ستكون المعاينات يوميًا من ١١ إلى ٤ عصرًا عدا الجمعة.وستكون المعاينة بمخازن الشركة أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار نزلة دائري صفط اللبن وتتوفر كراسة الشروط بالمخزن نظير مبلغ ١٠٠جنيه.