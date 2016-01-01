شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

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صورة الخبر: شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور
شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

تستعد إحدى شركات التأمين على السيارات في مصر لإطلاق مزاد خاص بها في يوم 26 فبراير الجاري، يشمل سيارات نقل وربع نقل وملاكي ساري التراخيص من موديلات سنة ٢٠٠٠ إلى سنة ٢٠٢٠، وقال المسئولون عن المزاد إن البيع سيكون كل سيارة علي حدة وبدون بطاقة ضريبية وسجل تجاري.

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ويشمل المزاد عدد ٢ راس تريللا مرسيدس ودبابه وجامبو وسيارات ملاكي و تشمل

أوبل
استرا
opel astra

نيسان سنترا

nissan sentra

نيسان صنى

nissan sunny

فورد فيوجن

ford fusion

فورد فيستا

ford fiesta

ستروين سى اليزيه

citroen c elysee

شيفروليه
أوبترا

chevrolet optra

رينو لوجان

renault logan

هيونداي النترا

hyundai elantra

Byd

كيا بيجاس

kia pegas

تويوتا كورولا

toyota corolla

مازدا 3

mazda 3

كما سيشمل المزاد لوط قطع غيار سيارات متنوع، فيما ستكون المعاينات يوميًا من ١١ إلى ٤ عصرًا عدا الجمعة.

وستكون المعاينة بمخازن الشركة أول طريق صفط اللبن كرداسة بجوار نزلة دائري صفط اللبن وتتوفر كراسة الشروط بالمخزن نظير مبلغ ١٠٠جنيه.

المصدر: صدى البلد

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