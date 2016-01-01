قالت الإعلامية رشا مجدي، إنه من حق كل أبنائنا وأولادنا أن يعرفوا بلدهم وتاريخهم وأن يفخروا بها، مؤكدة أن الهدف من مبادرة مصر جميلة هو تعريف الشباب بالمعالم السياحية.
وأوضحت الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المهم تنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب واستثمار وقت الفراغ لدى الشباب وتبادل الخبرات.
وأضافت رشا مجدي، أن مبادرة مصر جميلة نوع من أنواع تشجيع السياحة الداخلية فى مصر، مشيرة إلى أن مصر أصبحت رقم 3 بين أكبر 10 دول في العالم في سياحة البالون الطائر، موكدة أنها شهدت الآونة الأخيرة انتعاشة واضحة وأصبحت واحدة من اهم سياحة المغامرات فى مصر.
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التعليقات على رشا مجدى: مصر تحتل المركز الثالث بين أكبر 10 دول في العالم في سياحة البالون الطائر.. فيديو
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